Koppel uit Zottegem opgepakt voor mensenhandel met Oost-Europese sekswerkers

“Uit dit onderzoek bleek dat een koppel, een 31-jarige Oekraïense vrouw en haar 52-jarige Belgische man, de dames te werk stelden. Ze worden ervan verdacht Oost-Europese vrouwen illegaal aan het werk te zetten in België en hierbij minstens de helft van hun inkomsten te verwerven, en daar bovenop ook nog extra kosten aan te rekenen. Vermoedelijk werden er over de periode van het onderzoek meer dan 40 vrouwen aan het werk gezet door het duo. Na de politiecontrole in september vorig jaar is de vrouwelijke hoofdverdachte wellicht op de vlucht geslagen. Na intensief speurwerk van de FGP Oost-Vlaanderen kon ze vorige week gevat worden in Nederland. Binnenkort zal de vrouw worden overgeleverd aan België. De man uit Zottegem werd op vrijdag 5 maart aangetroffen bij een huiszoeking in zijn woning. Later die dag werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden en overgebracht naar de gevangenis", laat hoofdcommissaris Patrick Willocx weten.