Koppel tachtigers dood aangetroffen in gerenoveerde hoeve

Zottegem Ondergrond­se parking Oud College voortaan ook bereikbaar tijdens dinsdag­markt

Tot op heden was het tijdens de dinsdagmarkt niet mogelijk om de ondergrondse parking Oud College uit te rijden via de Neerhofstraat. “Vanaf de volgende dinsdagmarkt op 15 februari zal dit wel mogelijk zijn. De signalisatie wordt daarvoor aangepast", kondigt burgemeester Evelien De Both (N-VA) aan.

11 februari