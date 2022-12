Kookpot op fornuis veroorzaakte dodelijke brand in centrum Zottegem

ZOTTEGEMDe brand die vrijdagavond in het centrum van Zottegem het leven kostte aan de 51-jarige J.G., is accidenteel ontstaan. De man had een kookpot op het fornuis laten staan.

De brand brak omstreeks 22 uur uit in de woning in de Laurens Demetsstraat. Toen de brandweerkorpsen van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit het dak. Even was er twijfel of de bewoner wel thuis was, maar uiteindelijk troffen de hulpdiensten hem aan. De man was toen al buiten bewustzijn en meerdere pogingen om hem te reanimeren, mislukten.

Onderzoek van het parket wees in de loop van zaterdag uit dat de brand accidenteel ontstaan was. Oorzaak was een kookpot die op het fornuis was blijven staan, en die vuur had gevat.

Moeilijke periode

Het slachtoffer is de 51-jarige J.G. Hij werkte tot enkele jaren geleden in meerdere horecazaken in Zottegem en Oudenaarde. “Toen hij bij ons kwam werken, had hij net een moeilijke periode achter de rug”, klinkt het bij visdelicatessenzaak Sel de Mer in Oudenaarde. “Hij leek evenwel weer op de goede weg te zijn. Heel jammer dat dit nu gebeurd is.”

De uitgebrande woning grenst aan café The Joker, op de hoek van de Demetsstraat en de Vestenstraat. Die heropent op 27 december de deuren onder de nieuwe naam Blue Marin. De brand en de bluswerken zouden die plannen niet doorkruisen.

