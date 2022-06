Koning Boudewijnstichting selecteert WZC Egmont voor Tubbeproject: “Bewoners beslissen zelf over hun leven”

ZottegemWoonzorgcentrum Egmont in Zottegem is als enige in de regio geselecteerd om Tubbe uit te rollen. “Tubbe is een Scandinavisch organisatie- en beheermodel voor ouderenzorg dat bewoners zeggenschap geeft over hun dagelijks leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers krijgen veel inspraak binnen dit model", legt schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V) uit.

Geselecteerd worden voor Tubbe is voor Woonzorgcentrum Egmont een uitdaging, maar wel een die het WZC met beide handen wil grijpen. “Samen met de Koning Boudewijnstichting wordt bekeken hoe Tubbe kan toegepast worden. Het Tubbemodel is voor elk woonzorgcentrum verschillend en moet vastgelegd worden door het WZC zelf. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle medewerkers en de bewoners en hun families. Ook een expert in de materie denkt mee na en bouwt samen met het WZC aan het project", vertelt schepen Jenne De Potter.

Bewonersraad

Binnen het Tubbemodel beslissen de bewoners van wzc Egmont mee hoe ze hun leven leiden. Daarom werden de voorbije weken al twee nieuwe gebruiksraden georganiseerd. “We vormden de klassieke bewonersraad om tot een interactief gebeuren. Na een informatief gedeelte gaan we een-op-een aan de slag met onze bewoners. Zo ontdekken we wat voor hen van belang is. We bundelen de belangrijkste punten en zetten die om in een concreet actieplan. Die acties worden dan op een volgende bijeenkomst geëvalueerd", gaat directeur Kelly de la Ruelle verder.

Betrokkenheid, transparantie, respect en professionaliteit

Om het project zo goed mogelijk te laten verlopen werd ook een stuurgroep en werkgroep opgericht. Daarnaast krijgt wzc Egmont elke twee maanden een coachingmoment vanuit de Koning Bodewijnstichting, waar ze samen evalueren hoe Tubbe verloopt en waar ze kunnen groeien. Eind juni volgt een intervisiemoment waar de actiepunten voor de komende maanden vastgelegd worden. Vorig jaar stelde WZC Egmont een nieuwe missie en visie op met duidelijke accenten waar ze naartoe willen werken. Die visie vormde een belangrijke basis om geselecteerd te worden voor Tubbe. “Bij ons staat de bewoner centraal, wat trouwens een van de basisprincipes is van Tubbe. We willen een huis zijn waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Waar we voor staan, is samen te vatten in vier woorden: betrokkenheid, transparantie, respect en professionaliteit,” zegt de la Ruelle.

Zinvolle dagbesteding

Al heel wat stappen zijn gezet in de uitvoering van de nieuwe visie. Zo startte het WZC met een andere manier van maaltijdbedeling. “De bewoners kiezen zelf wat, hoeveel en wanneer ze willen eten en het maaltijdgebeuren is omgetoverd tot een sociaal gebeuren. De afdelingen zijn verkleind en gereduceerd van vier naar zes. Dit heeft als grote meerwaarde dat medewerkers de bewoners beter kennen en omgekeerd, wat zorgt voor een grotere kwaliteit van de zorg en duurzamere relatie tussen het personeel en de bewoners. WZC Egmont focust ook meer op de invulling van een zinvolle dagbesteding. Ze zetten maximaal in op woonleefbegeleiders, reactivatiemedewerkers en stellen een psycholoog aan. De komende tijd wordt het WZC helemaal ondergedompeld in Tubbe. Ik ging samen met de bewoners al proeven van Tubbe tijdens een activiteitennamiddag. De bewoners beslisten zelf aan wat ze wilden deelnemen en werkten in de tuin of vernieuwden een schommelstoel. Het is fijn om de senioren te zien genieten van de keuzes die ze zelf maken, iets waar veel bewoners in een woonzorgcentrum naar snakken”, besluit schepen De Potter.

Volledig scherm Zottegem: Schepen Jenne De Potter ging zelf ook al mee aan de slag. © Frank Eeckhout

