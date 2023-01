Kleuteropendeurdag in BS Bevegem

Van 10 tot 12 uur staan de kleuterjuffen en de directie klaar om alle vragen te beantwoorden. “Met onze opendeurdag willen we ouders de warme sfeer van onze school laten opsnuiven, hen onderdompelen in onze manier van onderwijzen en hen laten kennismaken met onze vernieuwde kleuterblok en onze school in het algemeen. We ontvangen de peuters graag in ons avonturendorp en peutercafé, zodat de ouders zorgeloos onze kleuterwerking kunnen ontdekken. Ouders zijn vooral op zoek naar een school die kwaliteit biedt. In BS Bevegem zijn ze op de juiste plaats. Gezien de opvallende groei van de kleuterafdeling nemen geïnteresseerde ouders dan ook best snel contact op met de school", zegt directeur Vanessa Van den Bulcke. Graag inschrijven via info@bevegem.be.