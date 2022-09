Kinderen natuurschool Klavertje 4 vallen in de prijzen

Eerste provinciale Oost-Vlaanderen Promoven­dus SV Sottegem start met twijfels aan de kraker tegen DT Borsbeke: “Onze voorberei­ding was allesbehal­ve super”

De kalendermaker in eerste provinciale heeft meteen de twee tenoren van vorig seizoen in tweede provinciale tegenover elkaar gezet. SV Sottegem en DT Borsbeke vochten een verbeten strijd uit voor de titel waarvan het pleit pas in de slotmatch werd beslist in een onderling duel. Beide ploegen promoveerden uiteindelijk meer dan verdiend en zaterdag staan ze al opnieuw tegenover elkaar. De Zebra’s kunnen terugblikken op een meer dan degelijke voorbereiding, terwijl bij SV Sottegem best wel wat twijfels de kop opsteken.

