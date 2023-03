Kinderen In De Mist bij toneelkring 't Rad

“Voor onze lenteproductie hebben we gekozen voor een gemengde productie van onze volwassenen en onze jeugd. In een instelling waar probleemkinderen geplaatst worden gaat het er niet correct aan toe. De directrice en haar medewerkers behandelen kinderen met een moeilijke thuissituatie niet zoals het hoort. Aan de hand van flash-backs zien we hoe bepaalde situaties helemaal uit de hand lopen. Onbekwaamheid langs de ene kant en onhandelbaarheid langs de andere leiden tot een drama. Onredelijke straffen, fysiek en psychisch geweld wisselen elkaar af. Dit is een verhaal dat zich lang geleden in onze contreien afspeelde, gelijkaardige feiten halen ook nu nog het nieuws", zegt secretaris Andy De Pauw. Reserveren kan via mail naar radreservaties@gmail.com of op het nummer 0497/61.64.83.