Kerstelfjes van oudercomité verrassen leerkrachten VBS Grotenberge

Zottegem Zottegem krijgt ruim 1 miljoen euro van Vlaanderen voor stadionpro­ject

Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert bijna 3 miljoen euro in vier sportinfrastructuurprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen. Ruim één derde daarvan gaat naar het stadionproject in Zottegem.

19 december