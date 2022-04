Kathleen Cools te gast bij Unizo

Elene Sloop van historisch dorps­school­tje zorgt voor deining: "Opnieuw gaat stukje van onze identiteit verloren"

De sloop van het oude dorpsschooltje in de Lippenhovestraat in Elene zorgt voor commotie bij oppositiepartij Groen en bij enkele dorpelingen. “De sluiting middenin de coronapandemie was al een aderlating voor het lokale verenigingsleven. Nu dit karakteristieke gebouw wordt gesloopt, komt dit dubbel zo hard aan in de kleine dorpsgemeenschap”, zegt gemeenteraadslid Ben Boone.

4 april