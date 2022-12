Joris neemt als 'Special Devil' deel aan Europese Futsal Christmas Cup van Special Olympics

ZottegemDe 33-jarige Joris Caekebeke uit Zottegem neemt als ‘Special Devil’ deel aan de Europese Futsal Christmas Cup van Special Olympics in het sportcentrum Belleheide in Roosdaal, de thuisbasis van RSCA Futsal. “Ik kijk ernaar uit om terug samen te sporten, zeker in zo een mooie, nieuwe zaal. Ik hoop dat we zondag de finale spelen tegen het team uit Oekraïne", blikt Joris vooruit.

Op 17 en 18 december organiseren Special Olympics Belgium (SOB) en RSCA Futsal in samenwerking met G-SPORT Pajottenland de European Unified Futsal Christmas Cup. Het internationaal toernooi is de start van een vernieuwde samenwerking tussen SOB en RSCA Futsal om, ook in het futsal (nvdr. zaalvoetbal), inclusief sporten te promoten. In totaal nemen 12 gemengde teams van spelers met en zonder verstandelijke beperking. :deel aan het toernooi: 8 internationale ploegen uit Duitsland, Israël, Litouwen, Monaco, Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg en Oekraïne, en 4 Belgische ploegen, waaronder 2 teams met Special Devils, voetballers die ons land vertegenwoordigen op internationale Special Olympics toernooien.

Finale tegen Oekraïne

“Ik kijk ernaar uit om terug samen te sporten, zeker in zo een mooie, nieuwe zaal. Ik hoop dat we zondag de finale spelen tegen het team uit Oekraïne. Ik wil graag hun verhaal horen en ik gun het hen om ver te geraken in dit toernooi”, klinkt het bij de doelman van Special Devil Joris Caekebeke. “Dat we zaterdagavond in discotheek Zuco mogen gaan fuiven, maakt het al helemaal een weekend om naar af te tellen.”

Volledig scherm Zottegem: Joris Caekebeke tijdens de training. © RV

RSCA Futsal

De aandacht voor futsal is door de jaren heen gegroeid. De nieuwe wind binnen RSCA Futsal biedt kansen om de samenwerking met SOB verder uit te diepen. “We werken voortaan zowel op regionaal, nationaal als op internationaal niveau samen met SOB”, vertelt Lieven Baert, sportief manager van RSCA Futsal. “Op internationaal niveau engageren we ons om de locatie voor de Futsal Cup ter beschikking te stellen de komende jaren. Op nationaal niveau zullen de Special Devils en flames van SOB en de Belgische voetbalbond gedurende de wintermaanden binnen trainen in het gloednieuwe sportcomplex. Regionaal bouwen wij samen met KV Kester-Gooik en BOKA United een regionale werking uit. Een ploeg met sporters met een verstandelijke beperking is een verrijking voor de hele club.”

Gratis toegang

Op donderdag 15 december komen de eerste internationale delegaties toe in België. Op vrijdag is er een trainingsmoment voorzien en kunnen de atleten en coaches genieten van een partij bowling. Op zaterdag worden de voorrondes gespeeld en op zondagvoormiddag de finales. De toegang is gratis.

