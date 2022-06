Joris Caekebeke, vijfvoudig medaillewinnaar Special Olympics, in de bloemetjes gezet

Joris Caekebeke blinkt uit in verschillende disciplines: kogelstoten, verspringen, 4x100 estafette en 100m lopen. “Ook wij zijn bijzonder trots op onze Zottegemse meervoudig olympisch kampioen. Zo een topprestatie verdient het om op een gepaste wijze te vieren en Joris werd samen met zijn ouders uitgenodigd in de Lichtstraat van het Administratief Centrum Sanitary voor een huldiging. We wensen Joris veel succes in zijn verdere carrière en zijn er zeker van dat hij nog veel medailles in de wacht zal slepen”, zegt burgemeester Evelien De Both (N-VA). Joris speelt als sportieve duizendpoot ook voetbal bij de G-ploeg van KSV Sottegem. Daarnaast is Joris ook lid van de Special Red Devils in Tubeke, waar hij keeper is bij niveau 2.