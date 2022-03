JongLeer geeft jongeren extra kansen: "Mij klaarstomen voor de toekomst"

ZottegemBij JongLeer in de Meengracht in Zottegem bundelen sociale organisaties hun krachten en expertise om de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar in deze samenleving te versterken. “Via intensieve individuele begeleiding, jobcoaching en atelierwerking trachten ze om jongeren krachtiger te maken en aan hen de regie van hun leven terug te geven", zegt coördinator Eva Ghysels.

Jongleer is een samenwerkingsverband dat actief is binnen Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Brakel, Oosterzele, Lierde en Zottegem. Het voordeel van een partnerschap is dat de jongere in verschillende levensdomeinen wordt ondersteund zonder dat hij het gevoel krijgt dat hij van hot naar her wordt gestuurd. “Tijdens onze begeleidingen staat het belang van de jongere steeds centraal en wordt er sterk ingezet op een laagdrempelige lokale aanpak. Zo is ook het ‘Open Huis’ ontstaan, jongeren en coaches van JongLeer maken er kennis met elkaar, doen activiteiten, koken en eten samen” legt Eva Ghysels uit.

Job of woning

Jongerencoache, Shareena Rasschaert, verduidelijkt de doelgroep: “De jongeren die bij ons terecht komen, hebben diverse noden. Zo bieden wij psychosociale begeleiding aan, maar evenzeer gaan we samen met de jongere op zoek naar een job of woning, gaan we samen aan de slag in het atelier of werken we aan een afhankelijkheidsproblematiek. Kortom, we stippelen samen met de jongere een traject op maat uit. Eén van die jongeren is J.D. “Ik kom naar het atelier voor een nuttige dagbesteding, voor mijn gedachten te verzetten, opnieuw sociaal actief te zijn en om mezelf klaar te stomen voor de toekomst", zegt hij.

Schepenen van Sociale Zaken Jenne De Potter (Zottegem), Hilde Van Impe (Herzele) en Antoine Van De Maele (Lierde) en het team van JongLeer.

Nieuwe passies en talenten

JongLeer is ondertussen zes maanden actief in de regio en heeft ondertussen al 70 jongeren in begeleiding. Een belangrijke pijler in het project is het jeugdopbouwwerk. Zij zetten zich in om jongeren te bereiken die nog niet gekend zijn bij officiële instanties. “Ik ben bijzonder enthousiast over het project. Met dit project krijgen jongeren extra kansen om zich onder begeleiding verder te ontwikkelen. Ze vinden hier sociaal contact en ontdekken nieuwe passies en talenten. De resultaten mogen gezien worden. We slagen erin om jongeren opnieuw naar een job te leiden, een zinvolle tijdsbesteding en structuur te geven. Deze unieke samenwerking van gespecialiseerde hulpverleners is een voorbeeld dat we hopen lang voort te zetten", vult de Zottegemse schepen voor Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V) aan.

Jongvolwassenen

Momenteel loopt het project tot 2023. “We hopen dat we tegen dan zodanig vanzelfsprekend zijn dat we lokaal verankerd kunnen blijven. We merken de enorme nood aan een gratis en gemakkelijk te bereiken hulpverlening voor jongvolwassenen. Op lange termijn winnen we erbij om problemen zo vlug mogelijk aan te pakken, zodat ook de meest kwetsbare jongeren sterker in het leven kunnen staan,” besluit Eva Ghysels. Heb je nog vragen, of wil je jezelf of iemand uit je omgeving aanmelden? Neem dan contact op met Eva Ghysels op het nummer 0475/ 53.31.33.