Jonge vrouw ramt enkele geparkeerde wagens, omheining én tegenligger

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur. De vrouw stak een rij geparkeerde wagens voorbij en botste daarbij op twee geparkeerde auto’s waarna haar wagen op een bestelwagen die uit de andere richting werd gekatapulteerd. Haar wagen ging daarbij over de kop om op z’n dak tot stilstand te komen. Ze werd door manschappen van brandweerpost Zottegem uit haar voertuig bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de 39-jarige chauffeur van de bestelwagen raakte lichtgewond en was in shock. “Onze chauffeur was op weg naar ons bedrijf in Ninove. Hij was nog maar pas vertrokken want hij woont slechts 200 meter verderop. Gelukkig reed hij met een vrij nieuwe en stevige bestelwagen want dat had heel wat slechter kunnen aflopen voor hem", laat de zaakvoerder van Pitt Solutions weten. Totdat de voertuigen getakeld en de brokstukken opgeruimd waren, werd de Meire in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.