JONGCD&V ziet Zottegemse feestdag wel zitten: “Omdat elke reden goed is om te feesten”

Het feestgebeuren rond de kermis is nog maar net gaan liggen, of er is al een nieuw idee om te feesten in Zottegem. CD&V jongerenvoorzitter Robin De Cubber stelt immers voor om een Zottegemse feestdag in het leven te roepen. “Tijdens de Dodentocht vindt in Bornem de dag van de Bornemenaar plaats wat de cohesie tussen de inwoners alleen maar versterkt. Zoiets moet ook bij ons kunnen. Of het een feestdag of feestweekend moet worden, laat ik in het midden. Wat vooral belangrijk is, is dat elke deelgemeente in Zottegem hierbij betrokken wordt. We hopen dat de bevoegde schepen met ons wil samenzitten om een kader te creëren om de organisatie van zo’n volksfeest mogelijk te maken. Zodat we kunnen feesten van Sint-MariaOudenhove tot in Oombergen", zegt De Cubber.