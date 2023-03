Inner Wheel steunt jeugdopbouwwerk in Zottegem

Tijdens een vergadering van Inner Wheel Zottegem kwamen Elisa Pauwels en Arno Schepens jeugopbouwwerk Lejo toelichten. “Jongeren emanciperen, dat doen wij. Lejo is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker binnen de samenleving én we versterken de samenleving om structureel te veranderen op maat van deze jongeren. Zo verbeteren we samen met jongeren hun maatschappelijke positie voor een toekomst vol kansen", zeggen Elisa en Arno.