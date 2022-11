Infomarkt over volgende fase herinrichting Provinciebaan

Oosterzele Sinter­klaas­wed­strijd en steun aan kinderen in armoede in Oosterzele

In Oosterzele hangen weer Sinterklaasbrievenbussen aan het gemeentehuis en het OCMW. Kinderen kunnen bij lokale handelaars kleurplaten vinden om in te kleuren. Als ze die in een Sinterklaasbrievenbus deponeren, maken ze kans op een van de tien geschenkbonnen. Daarnaast is er steun voor kinderen in armoede.

28 november