Hulp van gewestelijke handhavers in strijd tegen zwerfvuil

De Vlaamse overheid ondersteunt de lokale besturen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor worden de komende jaren 30 handhavers tewerkgesteld bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Deze handhavers controleren uitsluitend op zwerfvuil. Ook Zottegem tekende in voor dit project. De vaststellers worden aangesteld voor een periode van drie jaar. “De OVAM handhavers patrouilleren in duo’s doorheen onze stad. Dat doen ze ook ’s avonds en in het weekend. Op deze manier hopen we personen die zwerfvuil achterlaten op heterdaad te betrappen. Wij hebben als stad een lijst van zwerfvuilgevoelige plaatsen aan OVAM doorgegeven. Daarbij horen ook locaties waar we veel hondenpoep en sigarettenpeuken vinden. De vaststellers zullen op deze plaatsen actief patrouilleren. Als zij iemand betrappen op het achterlaten van zwerfvuil, maken zij onmiddellijk een bestuurlijk verslag”, vertelt schepen Leen Goossens.

Zwerfvuil gaat van sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes en snoepverpakkingen tot mondmaskers. Zwerfvuil is kleiner afval dat personen vaak onbewust op straat gooien. Het verschilt van sluikstorten omdat dit vaak grote stukken afval zijn en die doelbewust worden gedumpt op straat. “De handhavers focussen echt op zwerfvuil en controleren dus niet op sluikstorten of andere afvalovertredingen zoals foutief buitenzetten van huisvuil. Hier blijft de stad bevoegd. Voor we de handhavers op pad sturen, zetten we extra in op het sensibiliseren van onze inwoners. We hernemen onze peukencampagne en delen peukenzakjes uit in de horecazaken. We brengen ook het hondenpoepprobleem onder de aandacht met een opvallende banner op de Markt”, vult burgemeester Evelien De Both (N-VA) aan.