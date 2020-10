Home invasion met schietpartij in Leeuwergem: één gewonde

BO-Té volledig in het nieuw met unieke Woody-cor­ner als eyecatcher

8 oktober Evelien Goossens opent tijdens het opendeurweekend 1.001 Nachten van de stad Zottegem opnieuw de deuren van haar speciaalzaak BO-Té in de Hoogstraat. “Nieuw is de unieke Woody-corner met een familiepaskamer waar kinderen volledig ondergedompeld worden in het universum van de gekke diertjes", zegt Evelien.