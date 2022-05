Hoeve ’t Alkeveld verwent papa's op Vaderdag

Proeven van heerlijke hoeve- en streekproducten staat ook in Hoeve ‘t Alkenveld centraal. “Het initiatief ‘Verras papa, beestig en geestig’ is aan een tweede editie toe. Het aanbod is uitgebreid en divers. Negen land- en tuinbouwbedrijven zetten hun deuren open voor uiteenlopende belevenissen op en rond de boerderij. Denk bijvoorbeeld aan een picknick in de weide, een beestig belevingsparcours of een biologisch ontbijt. Zo wordt Vaderdag een onvergetelijk, leuk, lekker en lokaal familiemoment", zegt gedeputeerde voor Landbouw Leentje Grillaert. Het aanbod en alle praktische info over ‘Verras papa, beestig en geestig’ is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/vaderdag. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan rechtstreeks bij de boerderijen.