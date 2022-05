Het kan weer na twee jaar corona: hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

Eindronde KSV Sottegem viert 100-jarig bestaan met promotie naar eerste provincia­le: “Gerechtig­heid is geschied”

Eind goed, al goed. Na de verloren titelmatch op het veld van Borsbeke is KSV Sottegem er toch in tweede zit in geslaagd om de verdiende promotie naar eerste provinciale af te dwingen. In een nagelbijter voor meer dan duizend toeschouwers tegen Denderleeuw zorgde Van De Maele tien minuten voor affluiten voor dé verlossing. Een waar volksfeest barstte los in Erwetegem, waar Sottegem een dolle feestnacht inging.

15 mei