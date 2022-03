Grote lenteschoonmaak Poets gaat digitaal

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Zottegem een grote lenteschoonmaak want het ruimen van zwerfvuil blijft jammer genoeg nog steeds noodzakelijk. Het stadsbestuur doet een warme oproep aan alle inwoners om op zaterdag 2 april Zottegem proper te maken. “Tijdens de coronaperiode zagen we een grote toename van zwerfvuil. Denk maar aan de vele mondmaskers die op straat belandden. Gelukkig boden ook meer vrijwilligers zich aan om het zwerfvuil op te ruimen", vertelt schepen Leen Goossens.

300 deelnemers

Tijdens Poets trekken Zottegemnaren er samen op uit om de straten proper te maken en zwerfvuil te verzamelen. De vorige editie lokte meer dan 300 deelnemers waaronder gezinnen, verenigingen of buurten. Ook scholen dragen elk jaar hun steentje bij. “Onze jaarlijkse lenteschoonmaak blijft noodzakelijk. Heel veel mensen ergeren zich aan zwerfvuil, maar voelen zich zelf niet verantwoordelijk voor de problematiek. Daarom confronteren we inwoners met de enorme berg vuil en gaan we het ingezamelde zwerfvuil van Poets tentoonstellen op de Markt. Zo blijven we sensibiliseren bij onze inwoners en tonen we hoe groot de problematiek echt is", gaat de schepen verder.