Grondwater in de kijker op Wereldwaterdag: melkvee- en akkerbouwbedrijf 't Alkeveld draait 100% op regenwater

VelzekeDe Verenigde Naties heeft 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag. Dit jaar wordt een blik geworpen op het grondwater. Voor land- en veeteeltbedrijven hebben belang bij een hoge grondwaterstand. In Hoeve ‘t Alkeveld in Velzeke is dat niet het geval. “Ons bedrijf draait voor de volle 100% op regenwater", zegt Chris Steenhuyse.

Hoeve ‘t Alkeveld was vroeger een typisch Oost-Vlaams gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. Toen Chris (40) in 2004 het bedrijf van zijn ouders wilde verder zetten, begon hij met het verwerken van melk. Hij maakte vooral yoghurt, platte kaas, karnemelk, boter en ambachtelijk hoeve-ijs. Zijn moeder ontfermde zich over de melkdesserten: rijstpap en puddings. Omdat de tijd niet stil staat, de boerderij langzamerhand groeit en Chris er meer en meer alleen voor staat, neemt echtgenote Leen (38) in 2012 de verantwoordelijkheid over de zuivelproductie van hem over. Er worden ook nog steeds een aantal akkerbouwgewassen geteeld op de boerderij zoals aardappelen, tarwe, gerst en suikerbieten.

Image van de landbouw

“Omdat we heel belangrijk vinden dat jullie de afkomst van al dat lekker eten kennen en omdat we vinden dat het imago van de landbouw wel een duwtje in de rug kan gebruiken, zetten we ook in op educatie en ontvangen we hier heel wat groepen op onze boerderij. Die krijgen een rondleiding op het bedrijf waarbij je heel wat te weten komt over het telen van verschillende gewassen en het melken van koeien. In de melkverwerking kan je kennismaken met de bereidingswijze van zuivelproducten. Tot slot kan je er proeven van een lekker ijsje", vertelt Chris.

18 uur per dag

Het melkvee- en akkerbouwbedrijf van Chris en Leen streeft ook duurzaamheid na. “We beschikken over zonnepanelen en warm water boilers en we zetten in op het maximaal hergebruik van materiaal. Ondergronds zitten reservoirs om één miljoen liter regenwater op te vangen. Daardoor zijn we amper nog afhankelijk van leidingwater want dagelijks hebben we tussen de 18.000 en 20.000 liter water nodig. We recupereren zelfs een deel van het water dat we gebruiken. Het vraagt natuurlijk een enorme investering om dat allemaal te verwezenlijken maar we hebben het ervoor over. Ook de lange uren die we kloppen, tot 18 uur per dag. We leven voor onze job maar we doen het elke dag met heel veel passie en goesting. En dat ondanks de nieuwe stikstofnormen waardoor ook wij getroffen worden", besluit Chris.