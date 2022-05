Groen licht voor restauratie beiaard en beiaardtoren Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk

ZottegemVlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van de beiaard en -toren van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Zottegem. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 610.992,14 euro toe. “De OLV-Hemelvaartkerk is een beeldbepalend monument in de stad. Graaf Lamoraal van Egmont liet vijf jaar voor zijn dood een praalgraf bouwen in deze kerk", weet minister Diependaele.

Hoewel Graaf van Egmont trouw zwoor aan de Spaanse koning, werd hij op last van hertog Alva op de Grote Markt van Brussel onthoofd. Dat gaf aanleiding tot de gewapende Nederlandse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden, een belangrijk moment in de geschiedenis van de Lage Landen. De crypte van Graaf Lamoraal van Egmont werd in 1804 ontdekt in het noordelijke zijkoor toen een nieuw hoofdaltaar gebouwd werd. “Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijke meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten", zegt minister Matthias Diependaele.

© Frank Eeckhout

Ernstig verzwakt

De houten structuur van de beiaardtoren van de kerk is ernstig verzwakt. Om de toren te kunnen restaureren, moet de beiaard gedemonteerd worden, waarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om ook de beiaard een hoognodige restauratie te geven. Daarna zal de natuurleien bedekking van de toren worden vernieuwd. De afgelopen jaren werden verschillende onderhoudswerken uitgevoerd aan de kerk. De goten en het schrijnwerk werden gerestaureerd en het interieur werd opnieuw geschilderd. De restauratie en het onderhoud van de daken is gepland in fases.

Beschermd monument

De geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk aan de Markt in Zottegem gaat zeker terug tot in de 12de eeuw. De kerk werd in 1564 in de as gelegd en in 1658 ernstig toegetakeld door de Fransen. Rond 1855 werd de grafkelder van Egmont vernieuwd en toegankelijk gemaakt. In 1886 kwam dan de laatste ingrijpende verandering: de westgevel werd gesloopt en heropgebouwd in Luxemburgse steen. In 1974 werd de kerk beschermd als monument, het is één van de beeldbepalende elementen in de stad.

Meer dan 10 jaar

“Er gingen heel wat overlegvergaderingen met architecten, onroerend erfgoed, het kerkbestuur en de stad aan vooraf om het dossier rond te krijgen. Het spreekt voor zich dat we meer dan tien jaar na de eerste vergadering verheugd zijn dat Vlaanderen nu de nodige subsidies vrijmaakt om de toren en de Beiaard in zijn glorie te herstellen", reageert schepen van Kerkfabrieken Leen Goossens (CD&V).

© Frank Eeckhout