Gezond fruit voor de goede gezondheid in VBS Grotenberge

Herzele Trouwen in Herzele kan binnenkort ook in openlucht

De gemeenteraad keurde het voorstel van schepen van Burgerlijke Zaken Benjamin Rogiers (Open Vld) goed om in Herzele ook in openlucht te huwen. “Elke eerste zaterdag van de maanden mei tot september kunnen huwelijken in de tuin van het gemeentehuis voltrokken worden", kondigt Rogiers aan.

11 januari