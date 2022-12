Geen prijsstijgingen in Zottegemse sportinfrastructuur: zwemmen wel duurder

Ook de Zottegemse stadsfinanciën ontsnappen niet aan de druk van inflatie, loonindexeringen en de energiecrisis. Zo zijn de energiekosten op een jaar tijd verdubbeld. “En dan dringen maatregelen zich op, als we de stad als goede huisvader willen blijven beheren. We proberen dit grotendeels op te vangen via interne keuzes en besparingsoefeningen. Maar dat is helaas niet voldoende. We kiezen er echter bewust voor om in 2023 geen prijsstijgingen door te voeren in de verhuur van onze sportinfrastructuur. Ook de sportclubs hebben het immers al zwaar te verduren gekregen na enkele moeilijke coronajaren. Op die manier willen het recht op betaalbare sportbeoefening beschermen", zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).