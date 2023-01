Geen Paddestraat en Lippenhovestraat in Ronde van Vlaanderen: Flanders Classics laat Zottegem links liggen

Van 2010 is het geleden dat de renners niet over de Paddestraat in Velzeke dokkerden tijdens de Ronde van Vlaanderen en dat was slechts eenmalig. Want in de Paddestraat barst Vlaanderens Mooiste traditiegetrouw pas echt los. “Dat is toch wat we horen van heel wat wielrenners en koersliefhebbers. Helaas laat organisator Flanders Classics onze Egmonstad voor het eerst in jaren volledig links liggen: geen Paddestraat, geen doortocht in het centrum en zonder uitleg ook niet langer Dorp van de Ronde", zegt schepen Brecht Cassiman.