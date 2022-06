Geen financiële zorgen voor Zottegem: "We zijn gewapend voor de uitdagingen van de toekomst"

ZottegemOp de gemeenteraad van juni werd de jaarrekening van Zottegem toegelicht. “De positieve resultaten van de jaarrekening zijn onder meer te danken aan extra subsidies die we van Vlaanderen ontvangen. Ook de uitstaande schulden werden verder afgebouwd. Het geboekte overschot zorgt ervoor dat Zottegem gewapend is voor de uitdagingen in de toekomst", stelt schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V).

Tijdens de gemeenteraad van zorgde schepen van financiën Leen Goossens voor een duidelijke toelichting van de jaarrekening. Daaruit blijkt dat Zottegem ook in 2021 voldeed aan het dubbel evenwichtscriterium. Zowel het budgettair resultaat (3.610.984 euro) als de autofinancieringsmarge (5.456.406 euro) zijn ruim positief. “De mooie resultaten zijn toe te schrijven aan de hogere exploitatieontvangsten. Die liggen ruim 2,2 miljoen hoger dan geraamd. We mochten van de hogere overheden meer werkingssubsidies ontvangen zoals de Corona-gerelateerde subsidies, een grotere bijdrage uit het gemeentefonds en extra VIA-subsidies”, verduidelijkt schepen Leen Goossens.

Corona

2021 was geen jaar zoals anders. Corona had nog altijd een grote impact op de algemene gezondheid en de sociale contacten, maar ook op de stadsfinanciën. “Inkomsten zoals de concessievergoeding voor de Foyer, Aquataria en het Park Van Breivelde konden niet geïnd worden gedurende de verplichte sluiting door Corona. De horeca-uitbaters moesten ook geen jaarlijkse terrasbelasting betalen. Bepaalde diensten zoals CC Zoetegem en locaties zoals de ontmoetingscentra, fuifzaal en feestzaal, konden gedurende lange tijd hun deuren niet openen. Hierdoor daalden de inkomsten uit ticketverkoop of huurgelden drastisch. We kunnen echter wel stellen dat de stad alles goed verteerd heeft, wat te zien is in de cijfers van 2021”, zegt schepen Goossens.

Schuld afgebouwd

Goed nieuws is er ook op het vlak van de uitstaande schulden. De schuld werd voor het derde jaar op rij verder afgebouwd en is sinds het begin van deze legislatuur al met meer dan tien miljoen gedaald. “De daling van de schuld zorgt ervoor dat we een stevige fundering hebben voor toekomstige projecten. Het geboekte overschot kan goed gebruikt worden om de uitdagingen die nu op ons af komen het hoofd te bieden. Door de hoge inflatie stijgen de personeelskosten pijlsnel en swingen de energiekosten ook voor ons de pan uit. Door de algemene prijsstijgingen neemt ook de kost van veel lopende investeringsprojecten toe. Dankzij de positieve resultaten van 2021 zijn we goed gewapend om deze financiële uitdagingen aan te gaan”, concludeert Leen Goossens.

Uitstelgedrag

Heidi Schuddinck van oppositiepartij Groen stelt dat het uitstelgedrag van het stadsbestuur het bijzonder moeilijk maakt om de prognoses op lange termijn in te schatten of bij te stellen. “Corona kan een vertragende factor zijn maar niet alles is de schuld van het virus. Lang vooraf plannen en budgetteren is niet makkelijk, enige realiteitszin en een correcte inschatting bij het inplannen van projecten is noodzakelijk. Het opschuiven van de investeringen kan tot gevolg hebben dat sommige projecten deze legislatuur niet zullen gerealiseerd worden. Inefficiënte financiering en duidelijke budgettaire impact is het gevolg, reageert Schuddinck.

