Geen dag van de leerkracht, maar jaar van de leerkracht in VBS Grotenberge: oudercomité trakteert elke maand

5 oktober is de Dag van de Leerkracht. Dan staan de juffen en de meesters extra in de belangstelling voor de goede zorgen en het geleverde werk voor de opvoeding en ontplooiing van ieder kind. Het oudercomité vond dat een attentie op die dag niet volstond, dus hadden ze een speciale verrassing. De leerkrachten van Grotenberge zullen elke eerste woensdag van de nieuwe maand een leuke verrassing krijgen, omdat zij het hele jaar door fantastisch werk leveren. De eerste attentie woensdagochtend was een ontbijt.