Folk-, rock- en familiefestival Bombelbas viert vijfjarig bestaan

Bombelbas festival sluit dit weekend de Zottegemse festivalzomer af met enkele klinkende namen. Op onze affiche prijken kleppers als Yevgueni, The O’Reillys and the Paddyhats, Balkanski Soundsystem, Spiegelei Inc. en Et Encore", kondigt Yasmina Plas aan.