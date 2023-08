Flauwe plezante zet nadarhek midden van straat: motard kan obstakel in donker niet ontwijken

Egmont Cyling Race breidt uit met wielerwed­strijd voor dames: "Kermisd­ins­dag zonder koers was geen optie"

Kermis Zottegem betekent traditiegetrouw koers in de Egmontstad. En de wielerliefhebbers worden verwend, want zij mogen zich voor opmaken voor twéé wielerwedstrijden in het kermisweekend. De heren rijden de Egmont Cycling Race (UCI 1.1) op zondag 20 augustus. “Op kermisdinsdag gaan we terug naar de basis, met de allereerste Egmont Cycling Race Women”, blikt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) vooruit. Ontdek hier welke UCI Worldteams aan de start komen.