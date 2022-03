Filmopnames in K40 door studenten van de LUCA school of arts

Zottegem Hoevebrou­wers hebben eigen brouwerij: “Eindelijk kunnen we zelf onze bieren brouwen”

De Hoevebrouwers moeten niet meer uitwijken naar brouwerij De Graal in Brakel om hun bieren te brouwen. Met een eigen brouwerij in de Ballingsweg in Zottegem hopen ze in de toekomst van hun hobby hun job te maken. “Momenteel zijn we nog brouwers in bijberoep en brouwen we enkel in het weekend”, zeggen Kjell Spoormans (46) en Hilde Squire (45).

27 februari