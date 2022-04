Fietsersbond prijst de herinrichting van Traveins: “Veel duidelijker wegbeeld maakt fietsen veiliger”

“Het wegbeeld op Traveins is nu veel duidelijker dankzij nieuwe wegmarkeringen. Door die wegmarkeringen lijkt de rijbaan smaller, waardoor het autoverkeer minder rap zal rijden. De gemarkeerde fietspaden zorgen voor een duidelijke afgebakende strook waar auto’s niet over mogen rijden”, prijst de Fietsersbond Zottegem zich gelukkig.

In het verleden stonden geparkeerde auto’s vaak op het slecht gemarkeerde fietspad, dat is gevaarlijk voor fietsers. “In de nieuwe situatie wordt het fietspad beter vrijgehouden doordat de belijning duidelijker is. Wagens parkeren zich links van de volle lijn, dus niet erover, want dan zouden ze het fietspad blokkeren of het gevaarlijk smal maken. De danken het stadsbestuur en de politie voor de opvolging van de parkeersituatie”, aldus nog de Fietsersbond.