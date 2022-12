Feestlocatie Plan B tovert feestzaal om in binnenspeeltuin

Op dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december wordt Feestlocatie Plan B aan de Smissenhoek 120 in Erwetegem omgetoverd tot een indoor speelparadijs voor kinderen. “Een springkasteel, een ballenbad, een kleurhoekje, videoclips met kindermuziek, pannenkoeken en wafels zijn de ideale ingrediënten om de kinderen een zorgeloze namiddag te bezorgen. De inkom bedraagt slechts 5 euro per kindje, de ouders hoeven geen inkom te betalen. Omdat het aantal kinderen beperkt is, is het aangeraden om te reserveren via het emailadres kerst@planb-zottegem.be”, laat zaakvoerder Geert Van De Velde weten.