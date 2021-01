Exhibitionist op mountainbike valt zeker 11 vrouwen lastig in regio rond Zottegem en Brakel: politie doet oproep via Faroek

Zottegem/HerzeleDe lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is op zoek naar een exhibitionist die in meer dan twee jaar tijd zeker elf vrouwen heeft lastig gevallen langs het Mijnwerkerspad in Zottegem en de Oude Trambaan in Herzele. “Elf slachtoffers hebben aangifte gedaan, maar we vermoeden dat er nog meer slachtoffers zijn”, vertelt hoofdinspecteur Danny Deolet van de lokale recherche in Faroek bij VTM.