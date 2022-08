Emma zorgt voor viergeslacht

Zottegem Vzw De Bron legt belevings­tuin aan: "Ontmoe­tings­plaats voor alle Zottegemna­ren"

Na een jaar van overleg en voorbereiding kreeg vzw De Bron in Zottegem van provincie Oost-Vlaanderen groen licht om een belevingstuin aan te leggen tussen de Groenstraat en de Marie Popelinstraat. “De tuin zal aansluiten op het bestaande park van vzw De Bron, dat reeds publiekelijk toegankelijk is, en zal ervoor zorgen dat er een ontsluiting is naar het stadspark in De Lelie", zegt adjunct-directeur Giel Meirhaeghe.

