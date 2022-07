Eerste kampeerders arriveren op Rock Zottegem en hebben voorlopig nog veel plaats

Marc De Strycker (50) en Tevos Gevoegyan (60) stonden als allereersten aan de ingang van de camping. “We zijn vaste klanten van Rock Zottegem en weten hoe dat hier gaat op de camping: er zijn maar weinig plaatsen waar je in de schaduw van bomen kan zitten”, legt Marc uit waarom het duo er als de kippen bij is. Ze hoeven helemaal niet te drummen voor dat geliefde schaduwrijke plekje: het is net over de middag en behalve Bart Benoot (37) uit Herzele zijn er nog geen andere kampeerders. “Het verbaast me, want bij de vorige editie was het al meteen druk. Het ligt volgens mij aan het overaanbod aan zomerfestivals, doordat er vele uitgesteld waren door corona”, vergelijkt Bart. Rock Zottegem verwacht op het kampeerterrein een driehonderdtal kampeerders.