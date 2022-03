Eerste fuif na twee jaar Corona: vandalisme en geluidsoverlast

Bevegem werd zondag wakker met een kater. De eerste fuif in de Bevegemse Vijvers heeft meteen ook voor heel wat overlast gezorgd. Op hun weg naar huis, maakten een aantal jongeren het te bont door verkeersborden uit te rukken en de buurt op stelten te zetten. Burgemeester Evelien De Both, die zelf in Bevegem woont, is niet mals voor de vandalen. “Dit vandalisme ondermijnt alle draagvlak bij de Bevegemse burger voor evenementen in de fuifzaal. Ik hoop dat de verantwoordelijken zich hierover bezinnen en beseffen dat ze het hierdoor voor alle fuifgangers moeilijk maken. Jammer dat het gedrag van enkelen het gedrag van de meerderheid overschaduwt", reageert ze.