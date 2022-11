Duivelse gekte slaat weer toe in VBS Grotenberge

Dat het wereldkampioenschap voetbal intussen weer begonnen is, dat weet iedereen. Dat de voetbalgekte van de rode duivels is gaan liggen, dit lijkt minder waar, toch in de vrije basisschool in Grotenberge. De school kleurde volledig zwart, geel en rood om zo de steun te betuigen aan onze voetbalhelden. Hopelijk helpt het hen naar een overwinning tegen Canada en naar een plaats in de volgende ronde.