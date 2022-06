Drugsdeal eindigt in een schietpartij: 5 jaar cel voor de schutter, werkstraf voor het slachtoffer

De feiten deden zich voor in 2020 toen ons land in lockdown verkeerde. De politie van Zottegem werd toen opgeroepen voor een overval bij O.D. thuis. Diens advocaat Jeroen D’Hondt legde uit dat het ging om een drugsdeal die fout afliep. “Mijn cliënt was beschaamd over wat er was gebeurd en noemde het een home invasion. In werkelijkheid had hij bij Ilyas D. twee kilogram cannabis besteld. Toen die zich bij mijn cliënt thuis aanbood, had hij geen cannabis mee maar wilde hij wel de centen. Hij schoot daarom eerst in het wilde weg, maar richtte daarna zijn pistool op mijn cliënt. De kogel miste zijn hart op een haar na. De wetsgeneesheer verklaarde dat je een grotere kans hebt om de loterij te winnen dan zo’n schotwonde te overleven. Mijn cliënt kan zijn job als lasser tot op vandaag nog steeds niet uitvoeren, omdat hij te veel pijn heeft. Wij aanvaarden voor hem de werkstraf van 100 uur en de boete van 8.000 euro met uitstel van drie jaar.” Die straf was er ook voor J.J die met O.D. de cannabis had besteld.