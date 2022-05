Dringende renovatie dak oud stadhuis

Aanvankelijk was het de bedoeling om het dak pas in een latere fase te renoveren. Na opbouw van de stelling werd echter vastgesteld dat de staat van het leien dak te sterk was achteruit gegaan de voorbije twee jaar. Na overleg met de architect en de erfgoedconsulente van het Agentschap Onroerend Erfgoed besliste het stadsbestuur om niet langer te wachten en het dak nu al te renoveren. “Om de nodige financiering voor deze meerwerken rond te krijgen, werd ondertussen een extra subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid. We wachten nu op goedkeuring van deze extra erfgoedpremie om de werken te kunnen hervatten. Hoe lang dit exact zal duren, is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen,” legt schepen Evert De Smet uit. “Het is uiteraard de bedoeling om ons mooie stadhuis zo snel mogelijk in haar oorspronkelijke staat te herstellen zodat elke Zottegemnaar terug kan genieten van ons lokale erfgoed,” vult burgemeester Evelien De Both (N-VA) aan.