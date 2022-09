Drie appartementen tijdelijk onbewoonbaar door brand

Het vuur ontstond omstreeks 20.15 uur op de eerste verdieping. “Er was vooral veel rookontwikkeling", vertelt burgemeester Evelien De Both (N-VA) die zelf ter plaatse kwam. “Die rookontwikkeling heeft er voor gezorgd dat ook het appartement op de tweede verdieping al zeker voor deze nacht onbewoonbaar is. Het appartement waar de brand ontstond liep meer schade op net als het gelijkvloers. Daar is vooral waterschade. Beide appartementen zullen voor langere tijd onbewoonbaar zijn. Dankzij de snelle interventie van brandweer en politie is erger voorkomen", looft de burgemeester het optreden van de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een vergeten kookpot op het fornuis.