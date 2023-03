Dolle sneeuwpret in park van Breivelde

Blauwe zone in wijk Bevegem: “Vermijden dat een betalende pendelpar­king parkeer­over­last veroor­zaakt in de nabijgele­gen straten”

Het stadsbestuur voert in de wijk Bevegem een blauwe zone in. De nieuwe regeling vormt de vijfde en laatste fase in de wijzing van het parkeerbeleid in Zottegem. Opmerkelijk: de maximale parkeertijd bedraagt vier uur in plaats van de klassieke twee uur. Mobiliteitsschepen Cynthia Van den Steen (N-VA) en burgemeester Evelien De Both (N-VA) leggen uit hoe dat komt.