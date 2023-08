DJ Puppe haalt 13.700 euro op voor leukemiepatiëntje Arvid (12)

22-jarige automobi­list parkeert auto in frituur: “We gaan snel op zoek naar tentje om naast zaak te plaatsen”

Een 22-jarige man uit Erwetegem is woensdagochtend met zijn wagen frituur ‘t Smissenhoekske in Erwetegem binnengereden. De twintiger raakte daarbij lichtgewond. De zaak in de gelijknamige straat liep heel wat schade op.