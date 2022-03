Digitale ondersteuning: IT-studenten komen met fiets uitleg geven aan huis

ZottegemHet stadsbestuur van Zottegem wil inwoners helpen hun weg te vinden in de digitale wereld. Door verschillende initiatieven wordt hulp en ondersteuning geboden bij digitale vragen. “Sinds kort is er ook een laagdrempelig aanbod van digitale begeleiding aan huis”, zegt schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V).

Het aanbod van digitale ondersteuning aan huis is een nieuwe vorm van begeleiding. Om dit vlot te laten verlopen, wordt samengewerkt met BEEGO. “Deze organisatie stuurt IT-studenten per fiets naar jouw huis. De kennis die zij op school opdoen vertalen ze in begrijpbare taal, zodat de vragen waarmee je zit worden beantwoord. Dat kan gaan van leren e-mailen, een computer of smartphone correct instellen tot zelfs een computer die niet meer opstart”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V).

Sociaal tarief

De BEEGO-digicheques zijn te koop in de bibliotheek en in het Sociaal Huis. Eén cheque is goed voor een uur ondersteuning. Om iedereen de kans te geven de digitale wereld te ontdekken, is er een sociaal tarief voor kwetsbare groepen. Zo betalen gebruikers van het Sociaal Huis 1 euro. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen is dit 3 euro. De brede bevolking betaalt 20 euro voor de ondersteuning.

Wisselwerking

“Sinds januari zorgen we met drie nieuwe digipunten voor extra digitale ondersteuning. In die digipunten is iedereen welkom om een computer met internetverbinding te gebruiken. Op vaste tijdstippen is er ook een begeleider aanwezig die basisvragen rond smartphones, tablets, computers en internet beantwoordt. Toch merkten we dat voor sommige inwoners de drempel te hoog is. Met dit project ontstaat een wisselwerking tussen studenten en inwoners van onze stad. De studenten doen ervaring op en delen hun kennis met anderen. Ze doen dit ook nog eens ecologisch, wat we alleen maar aanmoedigen. We zijn ervan overtuigd dat het enthousiasme en de expertise van deze studenten bijdraagt aan het digitaal zelfredzaam maken van onze inwoners”, vult schepen Jenne De Potter aan.