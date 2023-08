Derde editie quiz 11 11 11 Zottegem

Huis van Nathalie (53) puilt uit van hulpgoede­ren na oproep: “De beste helpers? Mensen die zelf armoede hebben gekend”

De oproep van Nathalie Deryckere (53) naar hulpgoederen voor arme gezinnen in Brakel is een succes. De respons is zo groot, dat het huis van de vrouw ondertussen uitpuilt en ze dringend op zoek is naar stockeerruimte. “Ik besefte niet dat de armoede in onze gemeente zo groot was, maar ben even hard verrast door de grote solidariteit”, zegt ze. Hulp komt vaak van mensen die uit ervaring weten wat het is om geen brood op de plank te hebben. Daar weet Nathalie, die negen jaar geleden van de ene op de andere dag invalide werd, helaas alles van.