Deputatie weigert de vergunningsaanvraag van slibverwerkingsbedrijf

Erwetegem Betonnen steunbalk valt naar beneden in kleuter­klas­je

In Stedelijke Basisschool De Smidse in de Zottegemse deelgemeente Erwetegem is in de nacht van dinsdag op woensdag een betonnen steunbalk naar beneden gekomen in één van de kleuterklasjes. “Je mag er niet aan denken dat zoiets gebeurt tijdens de schooluren", reageert schepen van Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V) aangedaan.

19 oktober