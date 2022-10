De hele school duikt het bos in

“Tijdens de Week van het Bos trokken we op ontdekking in de natuur in onze eigen buurt. De ideale locatie voor de kinderen van Grotenberge is uiteraard het Park van Breivelde, waar de bossen en de biodiversiteit duidelijk aanwezig zijn. Met de laarzen aan, een zakje in de hand en een stralende zon brachten de kinderen enkele educatieve lessen door in het park en in het speelbos”, vertelt Bert Eloot.

“De kinderen leerden hun zintuigen gebruiken in het bos, de verschillende boslagen ontdekken en de laatstejaars maakten zelf een eigen herbarium van de verschillende soorten bladeren”, vertelt Bert nog.