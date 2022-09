De Groene Poort kleurt groen op eerste schooldag

Het werd een hartelijk weerzien van de leerkrachten en kinderen. Daarnaast mocht de school ook verschillende nieuwe gezichtjes verwelkomen. Iedereen had wel iets groens gevonden om deze ochtend aan te trekken en zo kleurde de speelplaats mooi groen. Na het belsignaal brachten de leerkrachten een dansje op ‘Laat ons een bloem’ van Like Me om de spits af te bijten. Nadien werden de kinderen stilaan nieuwsgierig en trokken ze samen met de juf naar hun klas terwijl de ouders nog even konden napraten in het oudercafé.