De Bron trakteert elke week vijf medewerkers op lunch

De laatste maanden gaat het in de media veelal over het gebrek aan personeel in de zorg, maar dat mag geen excuus zijn om de menselijke aanpak binnen de organisatie te verliezen. “Het doel van deze ‘Meet & Greet’ is om elkaar beter te leren kennen op een informele manier. Tijdens de lunch hoeft het helemaal niet over het werk te gaan. Tijdens de eerste meeting kwamen zowel verhuisplannen aan bod als verhalen over de kinderen van de medewerkers. Hierdoor leerden de collega’s elkaar op een andere manier kennen. Tijdens de Meet & Greet namen ook enkele medewerkers de kans om feedback en tips te geven. Op deze manier kan iedereen zijn steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie", zegt adjunct directeur Giel Meirhaeghe.