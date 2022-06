De Bron in Zottegem eerste Oost-Vlaamse Welbi-organisatie

Curando en zijn partner Cevi lanceerden op 15 maart Welbi. Dit is een door de federale overheid erkend, online deelplatform dat toelaat om, eenvoudig en automatisch verzekerd helpende handen, in de buurt te vinden of zelf aan te bieden. Reeds meer dan 10 jaar bouwt vzw De Bron aan een zorgcontinuüm waarbij iedereen kan genieten van zorg op maat. De samenwerking met Curando past volledig binnen deze visie. “Welbi wil mensen langer én beter in een vertrouwde thuisomgeving laten wonen. De dienst wil bouwen aan een samenleving waarbij zorg betaalbaar blijft en vereenzaming tegengegaan wordt. Ook jonge mensen kunnen genieten van de diensten van Welbi. We zijn opgestart in West-Vlaanderen, maar zijn sinds kort uitgebreid naar heel Vlaanderen”, zegt Lissa Boone.